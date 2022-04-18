منوبة: استرجاع 34 هكتارًا من أراضي الدولة الفلاحية

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الاثنين 18 جانفي 2022، عقارين دوليين فلاحيين مبوبين ضمن مقاسم الفلاحين الشبان كائنين بمعتمدية برج العامري يمسح الأول 24 هكتارا ويمسح الثاني 10 هكتارات.

وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي منوبة وبحضور السلط الأمنية ومختلف المصالح الجهوية المتداخلة.

وتم تسليم العقارين المسترجعين لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهّد بهما إلى حين إعادة توظيفهما من جديد.

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