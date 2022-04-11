منوبة: استرجاع 510 هكتارا من أراضي الدولة

تمكّنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الاثنين 11 أفريل 2022، من استرجاع عقار دولي فلاحي كائن بمعتمدية برج العامري ويمسح 510 هكتارا، إثر إخلال المتسوغ بالشروط الإنمائية والتعاقدية.

وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف المصالح الجهوية المتداخلة وبحضور السلط الأمنية.

وتم تسليم العقار لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى، للتعهّد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد.

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