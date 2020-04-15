منوبة: الكشف عن ورشة لصنع المتفجرات والدرون

أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت مساء اليوم بالاحتفاظ بشخص من معتمدية الجديدة بعد مداهمة منزله، والكشف عن ورشة لصنع المتفجرات وطائرات « الدرون »، مع إحالة القضية التي ما تزال في طور البحث الابتدائي، إلى فرقة مكافحة الارهاب.

وبين المتحدث بأنه تم كشف الورشة « إثر توفر معلومات لدى مصلحة المتابعة بالإدارة المركزية لمكافحة الارهاب، تفيد بقيام مواطن بتجارب في صناعة المتفجرات، فقام فريق أمني مشترك بين المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بمنوبة بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بباب سويقة والادارة الفرعية للإرشاد بإقليم الأمن الوطني بتونس، بمداهمة منزل المظنون فيه ».

وأسفرت المداهمة عن حجز مواد وسائل مختلفة لتصنيع المتفجرات، ومنها كمية من مادة الأمونيتر ومواد كيميائية ومادة البوطاسيوم، إضافة الى أجهزة إلكترونية مفككة مستعملة لصنع طائرات الدرون، وكمية من البارود المستعمل في خراطيش الصيد، حسب معاينة الشرطة الفنية والعلمية وفريق المتفجرات التي تم تسخيرها للعملية.

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