منوبة: تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت ولاية منوبة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أن الحالات الإيجابية 32 حالة بعد إضافة حالة جديدة بمدينة منوبة هذا المساء .

وقد بلغ عدد حالات الوفايات 02 بعد تسجيل حالة وفاة مساء اليوم للمصابة الثانية بمعتمدية المرناقية وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 85 سنة.

كما بلغ عدد حالات الإيواء الوجوبي 20 حالة، أما العدد الجملي للحالات المشمولة بالحجر الصحي الذاتي 450 حالة.

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