منوبة: ثبوت إصابة 33 طفلا بكورونا

أطلق طبيب اطفال خاص بطبربة نداء للعائلات بحماية اطفالهم من عدوى فيروس « كورونا »، مؤكدا انه بتاريخ 29 جوان الجاري رصد في عيادته وعبر الاختبارات السريعة 06 نتائج ايجابية من جملة 08 اختبارات اخضع لها اطفال مرضى.

وأكد الطبيب خير الدين بوشهوة، ان الاطفال المصابين تتراوح اعمارهم بين 49 يوما و04 سنوات، كانوا يحملون اعراض حمى مرتفعة بين 40 و41 درجة وحتى اقل احيانا، طالت اكثر من أسبوع، اضافة الى حدوث حالات تقيئ وإسهال، وبين انه لم تسجل في صفوفهم حالات خطيرة تستوجب الرعاية الطبية بالمستشفيات الى حد الان، وشدد على ان ذلك لا يمنع من ضرورة اتخاذ درجات الحيطة والحذر وحماية الاطفال من العدوى.

من جهتها كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة خلال انعقاد جلسة اللجنة الجهوية لتنظيم الكوارث ومجابهتها بولاية منوبة، امس الجمعة، باشراف وزيرة شؤون المراة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل، اصابة 33 طفلا تتراوح اعمارهم بين شهر و9 سنوات بالفيروس، خلال شهر جوان المنقضي فقط، وذلك من جملة 4093 اصابة بشرائح عمرية مختلفة مسجلة خلال ذات الفترة .

وبلغ عدد الاطفال المصابين من تلك الشريحة العمرية من مارس المنقضي 71 طفلا اي بنسبة 0,7 بالمائة، وارتفع عدد المصابين ممن تراوحت اعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة خلال نفس المدة ليبلغ 485 اصابة بنسبة 4,9 بالمائة، منها 198 حالة خلال شهر جوان المنقضي.

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