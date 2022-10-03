منوبة: حجز 4 مسدسات وطلقات داخل منزل

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، صباح اليوم الاثنين، من حجز 4 مسدسات وأكثر من 15 طلقة، بمنزل أحد متساكني مدينة منوبة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء اثر اعلام امرأة، قوات الأمن، بعثورها داخل منزلها على المسدسات والطلقات، التي تعود إلى زوجها المتوفي، حيث تم حجز الاسلحة بعد اعلام النيابة العمومية، وفتح بحث عدلي في الموضوع.

ومن المنتظر عرض الأسلحة المحجوزة على المخابر الجنائية والعلمية للشرطة الفنية لمعرفة انواعها ومصدرها، فيما تتواصل الابحاث لمعرفة مزيد المعلومات بشأنها وسبب الاحتفاظ بها بالمنزل.

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