منوبة: حريق يلتهم 3 هكتارات بمحيط المركب التكنولوجي

أعلن مسؤول في الحماية المدنية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن أعوان الحماية المدنية بمنوبة تمكّنوا مساء أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشب بمحيط المركب التكنولوجي بمنوبة وأتى على مساحة 3 هكتارات من الأعشاب الطفيلية، وقد تضررت من هذا الحريق مساحة 800 متر مربع من أشجار القوارص.

وأضاف المصدر أن الرياح أدت إلى سرعة انتشار النيران بالأعشاب، لكن تمت السيطرة عليها، مع إنقاذ مساحات مجاورة بها أشجار القوارص وأشجار مثمرة وذلك في وقت قياسي.

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