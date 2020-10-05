منوبة: غلق وحدة صناعية بعد وفاة إحدى العاملات بها بفيروس كورونا

أعلن والي منوبة محمد شيخ روحه في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن خلية الأزمة الجهوية الصحية قررت اليوم غلق وحدة صناعية مختصة في الصناعات الغذائية بالجديدة، وإخضاع كافة عملتها وعددهم يفوق الـ45 عاملا وعاملة الى الحجر الصحي، وإجراء اختبارات « كوفيد 19″ لمن يحدده تقصي الإدارة الجهوية للصحة.

ويأتي ذلك اثر وفاة إحدى العاملات أمس الأحد بمستشفى شارل نيكول وثبوت إصابتها بفيروس « كورونا »، حيث تم إعلام صاحب الوحدة بقرار الغلق إلى حين تأكيد سلامة العملة من العدوى وضمان عدم انتشارها في محيطهم العائلي والاجتماعي.

وبين الوالي بأن الإدارة الجهوية للصحة ستباشر بداية من اليوم الاثنين، عملية التقصي في محيط الإصابة العائلي والمهني لتحديد المخالطين لها واتخاذ القرارات الصحية اللازمة لتفادي مزيد انتشار العدوى.

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