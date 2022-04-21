منوبة: 19 إصابة في إصطدام حافلتين بالبطّان

أكد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إصابة 19 عاملا (17 عاملة وعاملين اثنين) بمصنع للملابس المستعملة بجبل الوسط اثر انزلاق الحافلة التي كانت تقلهم بعد احتكاكها بحافلة أخرى معدة لنقل العملة تابعة لمصنع أدوية بمدينة واد الليل واصطدامها بحاجز حديدي وخروجها عن الطريق الواقعة بمدخل مدينة البطان، وذلك على الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء 21 أفريل 2022.

وأكّد تريعة أنه تمّ توجيه سيارتي حماية مدنية وسيارة اسعاف اضافة الى اخرى تابعة للصحة العمومية لنقل المصابين الى المستشفى المحلي بطبربة، مشيرا إلى ان الاصابات المسجلة لا تشكل خطورة.

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