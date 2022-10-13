منير بن صالحة يُعلن ترشّحه للانتخابات التشريعية

أعلن المحامي منير بن صالحة في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، أنه سيترشح للانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن حظوظه وافرة في الدائرة التي سيترشح عليها.

وقال بن صالحة إن المشهد البرلماني القادم سيكون أفضل بكثير من المشهد السابق، مشددا على أن أداء البرلمان الجديد سيكون أحسن من السابق.

من جهة أخرى، أكد منير بن صالحة، أن الألاف من رجال الأعمال من منوبيه ومنوبي عدة محامين يرحبون بالصلح الجزائي وينتظرون تفعيله.

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