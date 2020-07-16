منير لزاز أول تونسي ينتصر في نزال إحترافي للـ «UFC»

انتصر التونسي منير لزاز اليوم الخميس 16 جويلية 2020، في أول نزال له ببطولة يو اف سي UFC للفنون القتالية المخطلة بقرار إجماع الحكام بعد سيطرة شبه كاملة على النزال الذي جمعه بالغاني عبد الرزق الحسن.

يُشار إلى أن المقاتل التونسي إبن صفاقس (77 كيلوغراما) يتميز بأسلوب قتالي فريد من نوعه، حيث يعتمد في طريقة لعبه على إنهاء النزال والفوز بالضربات القاضية بدلا من اللعب الهادئ، وهو الأمر الذي مكن بطل أفريقيا سابقاً في « الكيكبوكسينڨ » من حصد العديد من الألقاب والتتويجات على المستوى الآسيوي، كما أن في رصيد لزاز 10 مباريات مع خسارة واحدة.

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