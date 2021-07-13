من الإمارات: وصول 500 ألف جرعة من التلاقيح الى تونس

حلّت صباح اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي طائرة محمّلة بــ 500 ألف جرعة من التلاقيح ممنوحة من دولة الإمارات إلى بلادنا.

وأعربت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها جهود تونس في هذا الظرف الوبائي.

وقد حضر عملية تسلّم هذه التلاقيح فوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وراشد محمّد المنصوري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.

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