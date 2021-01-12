من الخميس إلى الأحد: إقرار حظر الجولان من الرابعة مساء حتى السادسة صباحا

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في نقطة إعلامية بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ إقرار حظر الجولان من يوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الرجوع ابتداءً يوم الاثنين 18 جانفي 2021 إلى التوقيت المعلن عنه مسبقا للحظر أي من الساعة الثامنة حتى الساعة السادسة صباحا.

كما أعلن الوزير الصحة عن حجر صحي شامل ابتداءً من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021 لكسر حلقات العدوى.

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