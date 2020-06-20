من بنزرت: وزير الداخلية يدعو الأمنيين للبقاء في حالة أهبة استعدادا للفترة القادمة

أدّى اليوم السبت 20 جوان 2020، وزير الداخلية « هشام مشيشي » زيارة إلى ولاية بنزرت استهلها بالإشراف على اجتماع المجلس الجهوي للأمن.

هذا واطلع وزير الداخلية بمناسبة هذه الزيارة على سير العمل بعديد المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية، إضافة إلى تفقد أشغال بناء منطقة الأمن الوطني بنزرت وتهيئة مقر فوج التدخل للأمن الوطني إضافة إلى أشغال تهيئة وتوسعة مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية.

كما تولى الوزير أيضا زيارة مقر المركز النموذجي للأمن العمومي للحرس الوطني ببنزرت الجنوبية فضلا عن تدشين مقر مركز الحرس الوطني البحري بجرزونة ومقر منطقة الأمن الوطني برأس الجبل.

وقد كانت هذه الزيارة فرصة اطلع من خلالها وزير الداخلية على مشاغل الجهة خاصة فيما يتعلق بمشمولات مصالح وزارة الداخلية إضافة للإنصات لمشاغل الأعوان والاطارات الأمنية والإطارات العليا للإدارة الجهوية، مثمنا ما يبذلونه من مجهودات، داعيا إياهم للبقاء في حالة أهبة وجاهزة عالية استعدادا للفترة القادمة.

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