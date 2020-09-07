من بينهم زوجة إرهابي: الاحتفاظ بـ 7 أشخاص على علاقة بعملية سوسة الإرهابية

أعلن العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريحات إعلامية صباح اليوم الاثنين، الاحتفاظ بـ7 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالعناصر الإرهابية الثلاثة الذين تم القضاء عليهم بمدينة أكودة من ولاية سوسة من بينهم شقيقا إرهابي أصيل مكثر من ولاية سليانة وزوجة أحد الإرهابيين منفذي الهجوم.

كما تم إيقاف 3 عناصر استقطاب.

وللتذكير فقد أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

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