من سليانة: رئيسة الحكومة تعطي شارة انطلاق موسم الحصاد

أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 08 جوان 2022، بولاية سليانة شارة انطلاق موسم الحصاد 2022/2021، رفقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة.

واستمعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى عرض حول قطاع الحبوب بولاية سليانة والاستعدادات لموسم الحصاد ونماذج لأهم الأصناف من الحبوب المنتجة بالجهة. كما تولت زيارة الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى بسليانة حيث عاينت طريقة تعيير ومراقبة جودة الحبوب، كما اطلعت على مركز التجميع بالشركة والاستعدادات لتجميع الحبوب في أفضل الظروف.

وأثنت رئيسة الحكومة على المجهودات الجسام التي يبذلها العاملون في القطاع الفلاحي لتطوير الانتاج الوطني وتحقيق أمننا الغذائي رغم التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع من تغيرات مناخية وتأثيرات جائحة كوفيد وتداعيات الحرب الاكرانية التّي عمقت الازمة الغذائية على المستوى العالمي من حيث ارتفاع الاسعار وكثرة الطلب على المواد الاولية.

كما دعت بودن في كلمة ألقتها بالمناسبة كافة الاسرة الفلاحية إلى مزيد بذل الجهد واليقظة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والعمل على المحافظة على الصابة وتجميعها على أحسن وجه والمحافظة على جودة المحصول. مذكرة بأن الحكومة عملت منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي رغم تأخر الامطار الخريفية وغلاء جل مستلزمات الانتاج على التخطيط للتوسع في الزراعات وتوفير كل مستلزمات الإنتاج من بذور ممتازة وأسمدة، وذلك عبر الترفيع في سعر قبول الحبوب وترفيع التزود بالأسمدة.

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