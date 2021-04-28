من مطار قرطاج: المشيشي يُؤكد ضرورة تشديد اجراءات المراقبة للوافدين على بلادنا

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021، مصحوبا بوزير النقل واللوجستيك معز شقشوق ووزير الصحة فوزي مهدي إلى مطار تونس قرطاج الدولي في زيارة غير معلنة حيث عاين مدى احترام البروتوكول الصحي بمختلف الأجنحة خاصة فيما بتعلّق بمسلك الكوفيد الخاص بالوافدين أو المسافرين.

وعاين رئيس الحكومة هشام مشيشي مسلك الكوفيد الخاص بالوافدين والمداخل الخاصة بالمسافرين كما تفقد جاهزية الإمكانات الموضوعة على الذمة للحدّ من نطاق العدوى كالكاميرا الحرارية والممرّ الخاص بطواقم الطائرات وقاعة الانتظار.

واطلع المشيشي على كيفية التعامل مع الوافدين منذ نزولهم الطائرة حيث تتمّ عمليّة تفقّد ومراجعة تحاليل PCR ومدى صلوحيته.

واعتبر رئيس الحكومة أن اجراء 10 بالمائة من التحاليل السريعة يعتبر منقوصا داعيا لمزيد مضاعفة الجهود لحصر العدوى، وفي حالة تسجيل حالة مؤكدة يتم وضع المشتبه في قاعة عزل والتنسيق مع مصالح التابعة لوزارة الصحة.

وشدد على مضاعفة عمليات التعقيم بصفة مسترسلة وتوفير مستلزمات الحماية لمن هم في الصفوف الأمامية ويتعاملون مباشرة مع الوافدين.

وأفاد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب الزيارة، أن البلاد في حالة حرب ضد هذا الفيروس والحرب تحتاج لتحركات ميدانية، مضيفا أن زيارة اليوم تأتي للاطلاع على الإجراءات الموجودة في المطار ومعاينة تطبيقها عن قرب.

واكد رئيس الحكومة وجود عديد النقائص المسجلة لاسيما البطء في اجراء التحاليل السريعة، داعيا الى مضاعفة المجهودات مذكرا في ذات الإطار بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لحصر نطاق العدوى كالحجر الصحي الاجباري .

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