من مقر وزارة التجارة: سعيد يدعو إلى فرض احترام الأسعار والتصدّي للاحتكار

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكد رئيس الدولة، في لقاءه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار، مشددا على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين.

ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

ودعا الرئيس أصحاب مسالك التوزيع للمساهمة في المجهود الوطني وعدم استغلال هذا الظرف الذي تمر به تونس للاحتكار والترفيع في الأسعار، مضيفا بقوله « حقكم في الربح مشروع ولكن ليس لكم الحق في الاحتكار والمضاربة أو في تغييب بعض المواد الغذائية » .

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