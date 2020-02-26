من مقر وزارة الدفاع: رئيس الجمهورية يدعو رجال الجيش لتوخي اليقظة لمواجهة التهديدات

تحوّل رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني حيث إلتقى بوزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش لتثمين مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة في القضاء على عنصرين إرهابيين أمس بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني.

وأوصى قيس سعيّد بإبلاغ شكره وتقديره إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بالروح الوطنية العالية نفسها والعزيمة الثابتة وتوخي اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعا على أمن البلاد وصونا لسيادتها.

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