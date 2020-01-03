من هو سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المقترح؟

عيّن رئيس الحكومة المكلّف « الحبيب الجملي » سامي السماوي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي .

ويشغل السماوي خطة مدير عام مكلف بقطب المشاريع الجديدة بمجمع « أوتيك » بتونس بعد أن كان مديرا عاما لتونس وليبيا لمؤسسة « هوليتباكارد » (من 2007 الى 2017).

وكان السماوي المولود في 15 نوفمبر 1974 بطرابلس، مديرا دوليا للمشاريع الإعلامية بارسليك – ب يكو التابعة لمجمع كوتش هولدينغ (من 1996 الى 2004) قبل ان يتولى منصب مدير دولي للمشاريع الإعلامية ومدير التنمية الدولية بمجمع ت أوجلتريد/ سنقارد (2006/2005) كمدير حسب معطيات من رئاسة الحكومة.

وسامي السماوي عضو بمجلس إدارة الجمعية التونسية لتكنولوجيا الاتصالات منذ 2011 وعضو سابق منتخب في مجلس إدارة غرفة التجارة التونسية الأمريكية من 2007 الى 2017 وعضو ورئيس سابق لجمعية قدماء المعهد النموذجي بأريانة.

ويحمل السماوي شهادة مهندس في الإعلامية وتقنية المعلومات (جوان 1996) ومتخرج من جامعة « بيلكنت » ومتحصل على ماجستير من جامعة جنوب المتوسط (جانفي 2010) وهو متزوج وأب لطفلين.

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