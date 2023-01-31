من هو عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة الجديد ؟

عُيّن عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة يوم أمس الاثنين، بعد إعفاء الوزير محمود إلياس حمزة.

والعاتي هو أمير لواء متقاعد من مواليد 11 فيفيري 1960 متحصّل على الشهادة العسكرية من المدرسة الحربية العليا اختصاص طيّار نفاثة. تحصّل على تكوين ضابط بالأكاديميّة العسكريّة بتونس وتكوين ضابط طيّار بالأكاديميّة الجويّة بايطاليا وتكوين ضابط طيّار مقاتل بتونس. وقام بتربّص المتقدّم لضبّاط الأعوان بتونس وتربّص مدرب طيّار على الطائرة F-5 بتونس ثمّ درس في مدرسة الأركان بتونس ودروس المدرسة الحربية العليا ودروس معهد الدفاع الوطني.

وشغل بلعاتي خطط آمر الوحدة الجويّة 15 بالنيابة (1996-1997) وآمر الوحدة الجويّة 15 (1997-2001) وآمر القاعدة الجويّة بصفاقس (2002-2003) وآمر الوحدة الجويّة 15 (2004-2005) وآمر القاعدة الجويّة بالخروبة (2005-2008) ورئيس مكتب التدريب والعمليات بأركان جيش الطيران (2008-2013) ومدير التعاون والعلاقات الدوليّة (2013-2015) وملحق عسكري بحري وجوّي لدى سفارة تونس بمدريد (2015-2017) ومدير الأفراد والتكوين وأخيرا متفقدا عاما للقوّات المسلّحة (2017)، وفق المصدر ذاته

كما نال سنة 1996 وسام منظمة الأمم المتحدّة بعد مشاركته كمراقب أممي ببعثة حفض السلام بالكونغو سنة 2004.