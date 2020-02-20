من هو هشام المشيشي وزير الداخلية المقترح؟

اخر تحديث : 20/02/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هشام المشيشي

قرر المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ تعيين هشام المشيشي وزيرا للداخلية في تشكيلة حكومته المقترحة.
وكان المشيشي قد تخرّج من العلوم السياسية سنة 2007، وقد عيّنه سعيّد في فيفري الجاري مستشارا أوّلا له مكلفا بالشؤون القانونية.
وسبق للمشيشي أن شغل منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014 وشغل المنصب نفسه على التوالي في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.
ويشغل المشيشي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات.


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