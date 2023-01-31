من هو وزير التربيّة الجديد محمد علي البوغديري ؟

اخر تحديث : 31/01/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمد علي البوغديري

عُيّن محمد علي البوغديري يوم أمس الاثنين، وزيرًا للتربية خلفًا لفتحي السلاوتي.
ومحمد علي البوغديري من مواليد عام 1975، هو عضو مبادرة « لينتصر الشعب »، وقيادي سابق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، حيث شغل في وقت سابق خطّة الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل.
وفي تدوينة على صفحته بالفايسبوك، علّق كاتب عام الجامعة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي على تعيين محمد علي البوغديري وزيرا جديدا للتربيّة خلفا لفتحي السلاوتي ورد فيها:
« الأسماء تتغيّر، ولكن المطالب والاستحقاقات باقيّة … المسافة بين القادم والمغادر، ستقاس بمدى تحقّق تلك الإستحقاقات والمطالب ».


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