من هو وزير الداخلية المقترح سفيان السليطي ؟

أعلن رئيس الحكومة المكلف « الحبيب الجملي » في ندوة صحفية عقدها بقصر قرطاج اليوم الخميس، عن اقتراحه تعيين سفيان السليطي وزيرا للداخلية .

والسليطي هو قاضي يشغل خطّة الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي المالي .

كما كان وزير الداخلية المقترح نائبا للمدعي العام في محكمة تونس الابتدائية.

وكان السليطي قد أكد في تعليق على تعيينه، للصريح أونلاين أنه رفع شعار خدمة الوطن وتلبية الواجب من اي منصب والعمل الميداني وهو قادر على النجاح في هذه المهمة الموكولة اليه.

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