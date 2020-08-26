من هو وزير السياحة المقترح حبيب عمّار؟

تم تعيين حبيب عمار لمنصب وزير السياحة في حكومة هشام المشيشي

وقد شغل عمار منصب رئيس مدير عام مجمع شركات سوسة الشمالية، وذلك منذ جويلية 2015.

كما شغل الوزير المقترح، والمولود في تونس العاصمة سنة 1967، قبل ذلك، عدة مهمات في وزارة السياحة منذ سنة 2005، من بينها مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة (أفريل 2010- فيفري 2014)، وعمل رئيسا لديوان وزير السياحة (من فيفري 2008 إلى أفريل 2010)، كما شغل منصب مدير مكتب إعادة التأهيل السياحي بتلك الوزارة من سبتمبر 2005 إلى شهر فيفري 2008 .

وعمل عمار بوزارتي الصناعة والطاقة والتجارة، وهو مستشار مصالح عمومية متحصل على شهادة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (فيفري 1995) وعلى الأستاذية في التصرف في اختصاص مالية دولية من كلية باريس 11 دوفين بفرنسا .

وتحمل حبيب عمار عدة مسؤوليات أخرى، وكان ممثلا للدولة بعدة منشآت ومؤسسات عمومية، من ضمنها الخطوط التونسية والشركة التونسية للبنك وشركة تطوير بحيرة تونس.

كما شارك في عدة لقاءات وتظاهرات وبرامج تنموية.

ويحمل عمار كذلك شهادة ختم الدراسة بمعهد الدفاع الوطني (الدورة 27 للعام 2009-2010) وشهادة الماجستير التنفيذي من برنامج هيبرت همفري (جوان 2020- جوان 2003).

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