من هو وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي؟

اخر تحديث : 25/08/2020

وليد الزيدي
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الإثنين 24 أوت 2020، قراره تعيين وليد الزيدي وزيرا للشؤون الثقافية.

والدكتور وليد الزيدي، هو أوّل كفيف تونسي يتحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب بعد مناقشة أطروحته في شهر جانفي من العام الماضي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
درّس الزيدي كأستاذ مبرز ملحق الترجمة والبلاغة بكلية الآداب والفنون والإنسانيّات بمنوبة وكباحث متخصص في العلوم البلاغيّة والتداوليّة وباحث أيضا في علم نفس الإعاقة وهناك أحرز على الدكتوراه في البلاغة .


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