من هو وزير الشؤون الدينية المقترح رشيد الطباخ ؟

عُيّن رشيد بن ساسي طباخ اليوم الخميس، وزيرا للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الجملي التي ستُعرض على البرلمان خلال الأسبوع المقبل لنيل الثقة.

ورشيد بن ساسي طباخ يبلغ من العمر 57 سنة وهو أستاذ جامعي بالمعهد العالي لأصول الدين في جامعة الزيتونة و متحصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية الجامعة نفسها.

وعمل طباخ كأستاذ تعليم ثانوي ثم كمدير معاهد ثانوية، ثمّ انتقل الى سلطنة عمان في اطار التعاون الفنّي حيث شغل عدّ مناصب منها مشرف عام للتربية والثقافة الإسلامية وخبير لتطوير مناهج التربية والثقافة الإسلامية ونائب لرئيس المجلس العلمي بوزارة التربية والتعليم.

وشغل طباخ إثر الثورة منصب مدير المعهد العالي لأصول الدين تونس يشتغل حاليا أستاذا لعلوم الحديث والسيرة النبوية بالمعهد العالي لأصول الدين. كما تم تعيينه سنة 2012 مديرا لاذاعة الزيتونة.

كلمات البحث :رشيد الطباخ;وزير الشؤون الدينية