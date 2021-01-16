من هو وليد الذهبي وزير الداخلية المقترح ؟

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم السبت، عن اقتراح وليد الذهبي لتولي حقيبة وزارة الداخلية .

ووليد الذهبي هو الكاتب العام الحالي للحكومة، وهو متحصل على الإجازة من المعهد الأعلى للتصرف بتونس و شهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.

وقد تقلّد الذهبي العديد من المسؤوليات في الوظائف العليا في الدولة من بينها مراقب عام للمصالح العمومية و خبير لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و مدير عام خلية برمجة و متابعة العمل الحكومي.

كما شغل وليد الذهبي في إطار التعاون الفني مهاما رقابية في دولة قطر.

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