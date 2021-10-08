من 10 إلى 18 أكتوبر: أيام مفتوحة للتلقيح لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنها تنظم خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 10 أكتوبر إلى يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، عمليات تلقيح مفتوحة ضد كوفيد-19 لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق، مسجلين أو غير مسجلين، المدعوين أو غير المدعوين، وذلك لتلقي الجرعة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان اختيار نوع التلقيح من بين اللقاحات التالية:

Coronavac (Sinovac) -

Pfizer -

-Moderna -

Janssen -

Sputnik -

- AstraZeneca (للفئة العمرية 40 سنة فما فوق)

كما دعت وزارة الصحة كافة المواطنين الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية إلى التوجه إلى مراكز التلقيح خلال هذه الأيام الوطنية المفتوحة لتلقي الجرعة الثانية بغايةاستكمال التلقيح.

هذا وسيتم تنظيم هذه الأيام الوطنية المفتوحة بمراكز التلقيح القارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

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