من 7 الى 27 جانفي: المترو 4 على سكّة واحدة بين محطّتي «خزندار» و « سليمان كاهية»

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن أن حركة جولان المترو رقم 4 بين محطّتي « خزندار » و »سليمان كاهية » ستكون على سكّة واحدة، بداية من الغد السّبت، على السّاعة التّاسعة ليلا إلى غاية الخامسة من صباح الجمعة 27 جانفي 2023

وأوضحت الشركة أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار برمجة أشغال تجديد السكة الحديديّة على هذا الخطّ.

وأشارت الشركة الى أنّ انجاز هذه الأشغال، التي ستجري نهارا وليلا خلال الفترة المذكورة، يندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديديّة وتوفير شروط السلامة.

كلمات البحث :خزندار;سليمان كاهية;مترو