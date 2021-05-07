من 9 إلى 16 ماي: حظر الجولان بداية من السابعة ومنع التنقل بين المدن



تدخل تونس بداية من يوم 9 ماي إلى غاية يوم 16 ماي الجاري، في حجر صحي شامل ستُعلّق بموجبه الأنشطة الاقتصادية ما عدى الحيوية والأساسية، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة.

وسينطلق حظر الجولان خلال هذه الفترة بداية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

كما تقرر منع التنقل بين المدن إلا في الحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.

وشددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان على وجوب إلتزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا للتتبعات الجزائية المرتبطة بتعمد خرق التدابير المقررة بما ينجر عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.

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