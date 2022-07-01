مهام وتركيبة هيئة الانتخابات في الدستور المُقترح

نصّ مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.

وفيما يلي ما ينص عليه الفصل 134 من الدستور:

تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

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