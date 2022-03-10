مهرجان الأقصر: نجيب بلقاضي يُتوّج بجائزة قناع «عنخ آمون» الذهبي

تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الخميس، بالتهنئة لكل من المخرجين فريد بوغدير ونجيب بلقاضي على إثر تألّقهما في اختتام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مساء اليوم الخميس 10 مارس 2022.

وقد قامت إدارة المهرجان بتكريم المخرج فريد بوغدير عن مجمل أعماله، وعن مسيرته الفنية المميزة، كما فاز فيلم « قربان » للمخرج نجيب بلقاضي بأهم جوائز المهرجان وهي جائزة قناع « عنخ آمون » الذهبي والتي تُمنح لأفضل فيلم روائي طويل.

وتأتي هذه التتويجات لتدعم مكانة السينما التونسية خارج الحدود وقدرة المبدعين السينمائيين على التميز والنجاح، وفق نص البلاغ.

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