مهرجان مونيخ: فيلم «بنات ألفة» يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي

اخر تحديث : 03/07/2023
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

مهرجان مونيخ: فاز فيلم " بنات ألفة" يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي

فاز فيلم « بنات ألفة » للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة أفضل فيلم دولي بالدورة 40 لمهرجان مونيخ السينمائي الدولي.
وتقدمت تونس بالتهنئة إلى كامل فريق عمل الفيلم، متمنّية مزيدا من التألّق والنجاح لكل المبدعين التونسيين الذين يشاركون ضمن الفعاليات الثقافية والإبداعية خارج حدود تونس.
وللتذكير، تسرد أحداث فيلم « بنات ألفة »-الذي يراوح على مستوى الطرح بين الطابع الروائي والوثائقي- قصة أم لديها 4 بنات، وتكتشف هذه السيدة انضمام ابنتيها المراهقتين الى أحد التنظيمات الإرهابية، وتكافح في إعادتهما إلى تونس مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على ابنتيها من هذا المصير.


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