مهمّة تفقّد تكشف تجاوزات في مناظرات وتسويات

نفّذت الهيئة العامة للوظيفة العمومية مهمّة تفقّد بوزارة التربية بين 16 جويلية و20 أوت 2020، بإذن من وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو، للتثبّت من الشهادات الجامعية والخاصة بالتكوين في الانتدابات عبر المناظرات الخارجية والتسويات خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017.

وقد توصّل فريق التفقّد إلى وجود إخلالات تتعلّق بمخالفة النصوص الترتيبية والقانون، سيتمّ عرضها على وزارة التربية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفق بلاغ صادر عن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومـة المكلف بالوظيفة العمومية.

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