مواصلة العمل بالتوقيت الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر

أعلنت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تبعا لانعقاد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، فقد تقرّر مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي وفقا للأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020، وذلك إلى غاية 15 نوفمبر 2020.

وذكّر البلاغ بأنّ تطبيق تلك الأحكام الاستثنائية يقتضي ضرورة استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الإدارية.

كما دعت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية في إطار الحفاظ على الصحّة العامّة، إلى تكثيف استعمال الخدمات عن بعد، وطلب الاستفسارات والإجابة عنها عبر الوسائل الالكترونية.

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