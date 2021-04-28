مواصلة تعليق الدروس للابتدائي والاعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالإمتحانات الوطنية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة « حسناء بن سليمان » في ندوة صحفية من قصر الحكومة بالقصبة بأن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قررت مواصلة تعليق الدروس للابتدائي والاعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالإمتحانات الوطنية وذلك من 3 ماي إلى 16 ماي المقبل.

كما تقرر مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدى المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية التي يتم فيها الاعتماد على التعليم الحضوري المندمج مع اعتماد التربصات الحضورية.

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