مواضيع الامتحانات الوطنية ستكون استثنائيا حول البرامج المخففة

أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، أن مواضيع الامتحانات الوطنية ستكون بصفة استثنائية حول البرامج المخففة.

وأبرز الولباني بأن مواعيد إجراء الامتحانات الوطنية في المواعيد المعلنة في الرزنامة والاختبارات التطبيقية ستجرى في موعدها، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل اعتماد عدد محدود جدا من التلاميذ في القسم الواحد لضمان التباعد الجسدي بين الممتحنين .

وشدد عمر الولباني على أنه سيتم ضمان حق التلاميذ في إجراء الامتحانات الوطنية من خلال تحويل مراكز الحجر الصحي الخاصة بإيواء المصابين بفيروس كورونا لمراكز اختبارات.

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