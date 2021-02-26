مواضيع الامتحانات الوطنية ستكون استثنائيا حول البرامج المخففة

اخر تحديث : 26/02/2021

روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية

أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، أن مواضيع الامتحانات الوطنية ستكون بصفة استثنائية حول البرامج المخففة.
وأبرز الولباني بأن مواعيد إجراء الامتحانات الوطنية في المواعيد المعلنة في الرزنامة والاختبارات التطبيقية ستجرى في موعدها، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل اعتماد عدد محدود جدا من التلاميذ في القسم الواحد لضمان التباعد الجسدي بين الممتحنين .
وشدد عمر الولباني على أنه سيتم ضمان حق التلاميذ في إجراء الامتحانات الوطنية من خلال تحويل مراكز الحجر الصحي الخاصة بإيواء المصابين بفيروس كورونا لمراكز اختبارات.


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