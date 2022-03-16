مواطنون ضدّ الانقلاب: الدعوة للتظاهر يوم 20 مارس للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين

التأمت اليوم الأربعاء، ندوة سياسية واقتصادية بعنوان « المأزق السياسي والانهيار الاقتصادي بعد الانقلاب » بدعوة من المبادرة الديمقراطية بحضور عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية.

وأعلن عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية جوهر بن مبارك في الندوة، الخروج إلى الشارع يوم 20 مارس القادم للتنديد بالانقلاب والدعوة للتضامن مع « المساجين السياسيين الموجودين في سجون الانقلاب » والدعوة لإطلاق سراحهم.

واعتبر بن مبارك أن رئيس الجمهورية يريد حربا بين النخبة والمجتمع المهمّش تعليميا واجتماعيا، مشيرا إلى ما وصفه بسعي الرئيس إلى « تفجير الدولة من الداخل، من خلال تقسيم المجتمع ونشر الفتنة بين فئاته وضرب قاعدة العيش المشترك عبر سياسته الشعبوية »، وهو ما اعتبره بن مبارك « أخطر من الانقلاب في حد ذاته. »

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