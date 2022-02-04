مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة يُقررون تأجيل وقفة 6 فيفري

دعت كلّ من حملة مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية الجماهيرية المقرر تنفيذها يوم 6 فيفري بشارع الثورة (الحبيب بورقيبة) الى يوم الأحد 13 فيفري بنفس المكان وفي نفس التوقيت.

كما دعا الطرفان أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض لما اعتبرته « انقلابا » إلى البقاء في حالة استعداد وتحفز لتنفيذ هذه الوقفة في موعدها الجديد.

واعتبر الطرفان أن موقف التأجيل هذا جاء من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات وكثير من اصدقاء درب مشترك مترفّعين عن كل ما صدر من تحريض وتهجم من انصار الانقلاب.

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