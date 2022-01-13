«مواطنون ضد الانقلاب» يُعلّقون إضراب الجوع

أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 13 جانفي 2021، عن تعليق إضراب الجوع الذي شرع أفرادها في تنفيذه منذ يوم 18 ديسمبر 2021، احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية المنبثقة عن مسار 25 جويلية الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية واعتبار مواجهة الانقلاب مهمة وطنية ونضالية مستمرة على قاعدة المبادرة الديمقراطية.

وأشار الناطق الرسمي باسم اعتصام مواطنون ضدّ الانقلاب عز الدين الحزقي في نقطة إعلامية إلى أن التعليق يكون مؤقتا وتبقى الدعوة إليه واردة في الوقت المناسب في سياق مقاومة ما اعتبره « انقلابا » .

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