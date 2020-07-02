مواعيد الإعلان عن نتائج المناظرات والامتحانات الوطنية

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس 2 جويلية 2020، عن مواعيد الإعلان عن نتائج المناظرات والامتحانات الوطنية لسنة 2020.

ويكون ذلك على النحو التالي:

مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية: يوم الخميس 16 جويلية 2020

شهاة ختم التعليم الأساسي والتقني: يوم الجمعة 17 جويلية 2020

إمتحان الباكالوريا الدورة الرئيسية: يوم السبت 25 جويلية 2020

إمتحان الباكالوريا : دورة المراقبة يوم الأحد 9 أوت 2020

كلمات البحث :الامتحانات الوطنية;مناظرات;مواعيد