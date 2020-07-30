مواعيد سفرات قطارات خطّ أحواز تونس يوم العيد

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ حركة سير قطارات المسافرين على خطّ أحواز تونس يوم الجمعة 31 جويلية 2020 الموافق لعيد الأضحى المبارك ستكون على النحو التالي :

1/ من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال :

- قطار كلّ ساعة و ذلك في الإتجاهين.

2/ من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة منتصف الليل :

- قطار كلّ نصف ساعة و ذلك في الإتجاهين.

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