مواعيد نشاط الصيدليات الخاصة خلال أيام الحجر الصحي الشامل

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغ اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، عن المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة خلال أيام الحجر الصحي الشامل في البلاد الممتدة من يوم الخميس 14 جانفي إلى يوم الأحد 17 جانفي 2021 والتي يتم خلالها فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

وتم تحديد ساعات العمل بصيدليات المناوبة يوم الخميس 14 جانفي والأحد 17 جانفي بداية من الساعة 8.30 صباحا إلى الثانية بعد الزوال، في حين تفتح صيدليات الليل بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتم تحديد ساعات العمل بصيدليات النهار يومي الجمعة 15 جانفي والسبت 16 جانفي من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، في حين تفتح صيدليات الليل خلال هذين اليومين بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الموالي.

وللتذكير فقد أقرت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أمس الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا.

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