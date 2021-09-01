مواعيد نشاط الصيدليات الخاصة للفترة الشتوية

حدّد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء، المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة للفترة الشتوية لتكون ساعات عمل صيدليات النهار من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال أيام الأعياد من الساعة .8.30 صباحا إلى السابعة والنصف مساء مع راحة بين الواحدة زوالا إلى الثالثة زوالا.

كما ضبط المجلس توقيت فتح صيدليات المناوبة من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد بداية من الساعة 8.30 صباحا الى السابعة والنصف مساء، في حين تفتح صيدليات الليل من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد من السابعة والنصف مساء إلى الساعة 8.30صباحا.

وبالنسبة إلى يومي السبت والأحد تفتح صيدليات النهار من الساعة 8.30 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، في حين يبدأ نشاط صيدليات المناوبة من الساعة 8.30 صباحا إلى السابعة والنصف مساء.

وقرر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحديد ساعات عمل صيدليات الليل يومي السبت والأحد بداية من الساعة السابعة والنصف مساء إلى الساعة 8.30 صباحا.

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