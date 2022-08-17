موجة الحرارة الاستثنائية تسببت في العديد من الانقطاعات الكهربائية

توقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، على إثر موجة الحرارة الاستثنائية التي تجاوزت 50 درجة في الظل حسب الأرصاد الجوية ونظرا لارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة الإقبال المكثّف على تشغيل المكيفات، تسجيل ذروة استهلاك كهرباء تتجاوز ذروة يوم أمس التي بلغت 4615 ميغاوات في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

ونتيجة لتواصل ارتفاع موجة الحرارة الاستثنائية خلال هذا اليوم، سجلت الشركة انقطاعات كهربائية على العديد من الجهات تسببت في أعطاب على مستوى الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن كافة الوحدات الفنية والميدانية ووحدات التدخل السريع التابعة للشركة تبقى مجندة لتأمين استمراية التزويد بالكهرباء والتدخل لإصلاح الأعطاب الخارجة عن نطاقها في الإبان.

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