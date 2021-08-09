موجة الحر متواصلة: رقمان قياسيان سُجلاَ اليوم

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الاثنين، أن رقمان قياسيان تم تسجيلهما اليوم وتحديدا بالشمال الغربي للبلاد، الاول بجندوبة 49.0 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 47.6 المسجل يوم 9 اوت من سنة 1999، والثاني بباجة 48.8 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 47.6 المسجل في نفس اليوم ايضا اي 9 اوت من سنة 1999.

وأشار المعهد إلى أن الحرارة مرتفعة جدا اليوم و18 محطة رصد جوي رئيسية تجاوزت فيها الحرارة مستوى 40 درجة مائوية ومنها 13 كانت فيها الحرارة القصوى اعلى من 45 درجة.

خلايا رعدية تكونت في عدد من معتمديات الشمال رافقتها امطار متفرقة و مبدئيا تم تسجيل مم وحيد بطبرقة.

تأثيرات موجة الحر متواصلة ومن المنتظر تسجيل أرقام قياسية جديدة بالشمال و بالوسط الشرقي وبالجنوب الغربي للبلاد خلال اليومين القادمين.



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