موجة الحر متواصلة وتوقعات بتسجيل رقم قياسي جديد اليوم

تتواصل الحرارة اليوم الأربعاء، مرتفعة جدا وفي مستوى الارقام القياسية بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 40 و48 درجة مع ظهور الشهيلي.

إمكانية تسجيل رقم قياسي بالقيروان مطروحة اليوم، حيث من المتوقع ان تصل الحرارة القصوى إلى 48 وبذلك قد تتجاوز رقمها السابق 47 المسجل يوم 08 اوت 1999.

وأشار معهد الرصد الجوي إلى وجود خلايا رعدية قد تتكون بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة مع رياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب.

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