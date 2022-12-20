موديز: تأخر تونس في الاتفاق مع صندوق النقد سيزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي

اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شانه ان يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأشارت موديز إلى أن هذا التأخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، اثر تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس الذي ثبتته الوكالة عند مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض.

كما ان هذا التأخير، حسب المصدر ذاته، من شانه ان يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج ما يجعلها عرضة لعدم القدرة على السداد.

واعتبرت موديز ان البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي « حاسم » بالنسبة للبلاد، لاسيما وانه سيمكن من استقطاب تمويلات جديدة اضافية بكلفة معقولة وذلك في اطار اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف، على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية.

يذكر ان صندوق النقد الدولي قام بتحيين رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، الإربعاء، على موقعه الإلكتروني، مع سحب ملف تونس، الذّي كان من المبرمج النظر فيه خلال اجتماع 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

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