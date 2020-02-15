تحسّن الترقيم السيادي لتونس من سلبي إلى مستقر

أعلنت وكالة موديز للتصنيف العالمي تحسّن الترقيم السيادي لتونس من سلبي إلى مستقر وهو ما يتطابق والمعيار ب 2 .

وأرجعت الوكالة قرارها بتحسين تصنيف تونس بالأساس إلى التحكم في العجز الجاري وتحسّنه وانخفاض الدين العالمي إلى جانب ارتفاع الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة، مما قلّل من مستوى المخاطر المرتبطة باستقرار المؤشرات الاقتصادية، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي.

وأكدت وكالة موديز ضرورة المحافظة على ترتيب B2 من خلال تحسين المؤشرات الخاصة بالنمو الاقتصادي وإيجاد حلول لمشاكل التمويل العمومي والإسراع في القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الضرورية.

كلمات البحث :الترقيم السيادي;تونس;موديز